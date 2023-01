Sanremo 2023 | Mara Sattei | “All’Ariston contro la violenza | apro un capitolo nuovo”

Leggi su italiasera

(Di sabato 28 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Sono contentissima di essere a. E ancora di più di esserci con un brano che affronta un tema così forte. Per me si apre un”., all’anagrafe Sara Mattei, esordisce a 27 anni in gara acon il brano ‘Duemilaminuti’, scritto per lei da Damian David dei Maneskin e composto da Damiano con il fratello di Sara, Davide Mattei (il celeberrimo Thasup o Tha Supreme) e con Enrico Brun. Un brano forte, che parla di un amore tossico e di una donna che è stata innamorata del suo carnefice. “Un tema purtroppo molto attuale – dice l’artista – rapporti di coppia segnati dalla, anche psicologica, che spesso è difficile da riconoscere. Sono felice di arrivare acon questo ...