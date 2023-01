Sanremo 2023 | Madame in gara con “Il bene nel male”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 28 gennaio 2023) “Ilnel”: questo il titolo del brano che, all’anagrafe Francesca Calearo, porterà al prossimo Festival di. “Una canzone – dichiara la giovane artista vicentina – che parla di una storia d’amore raccontata da una prostituta. La donna, a cui presto la mia voce, s’innamora di un uomo che la vede, però, solo come un errore. Nasce qui una discussione e il messaggio che si vuole trasmettere è che ovunque c’è del buono di cui fare tesoro”.torna all’Ariston a distanza di due anni dall’esordio alla kermesse, quando con “Voce” – arrivata ottava nella classifica finale, ma che le hantito due importanti Premi (Lunezia per il valore musical-letterario e Sergio Bardotti per il miglior testo) –, aveva dimostrato di essere una delle rivelazioni dell’anno. La ...