Sanremo 2023 | il caso Zelensky divide | al via anche una petizione

Leggi su tvzap

(Di sabato 28 gennaio 2023) News Tv. “No alla militarizzazione del Festival di”. È questa la raccolta firme libera, lanciata dall’emittente Byoblu sul proprio sito internet “per chiedere alla Rai che non venga ospitato il leader ucraino Volodymyre che sia rispettata la Costituzione, ha già raccolto in poche ore quasi 40mila firme e secondo gli organizzatori, “è destinata a crescere”. Leggil’articolo —>, Orietta Berti contro Ultimo: la frecciatina non passa inosservata C’è chi si oppone a. Byoblu ha lanciato lacitata in apertura insieme al Comitato di Liberazione Nazionale, fondato dal giurista Ugo Mattei. Nel testo dellasi legge, tra l’altro: ...