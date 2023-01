(Di sabato 28 gennaio 2023) Antonio, attaccante del, ha parlato al termine del match di Serie A pareggiato contro l’Empoli Antonio, attaccante del, ha parlato a DAZN. PAROLE – «Qui ho fatto la mia prima partita con il Genoa, oggi peccato che il gol non sia servito per portare a casa i tre punti mafelice per la rete. Dovevamo fare qualcosa in più, eravamo sotto di due gol, abbiamo messo giocatori più offensivi e siamo riusciti a pareggiarla.delle mie 200 presenze, spero di fare ancora di più. Il miogol con ladel? Iodove». L'articolo proviene da Calcio News 24.

... devo fare un applauso ai ragazzi perché ci hanno creduto e per come simessa è un risultato ... MIRANCHUK E- 'Loro ci hanno dato quel palleggio, quella calma e tranquillità nel muovere la ...... subito in campoe Lukic per Demba Seck e Linetty, poco dopo Singo e Miranchuk rilevano Bayeye - la grande sorpresa della giornataall'esordio in Serie A, ma inciampa in una prestazione ...

Sanabria: «Se era il mio ultimo gol con la maglia del Torino Io sono contento qui» Calcio News 24

Torino, con la qualità si vince. Il problema è che entra tardi... Tuttosport

Empoli e Toro sono alle soglie dell'Europa: dove potranno arrivare Le scelte di Juric Tuttosport

Diretta Cremonese-Inter ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Juric: “Sanabria top, prima era infortunato: cosa gli manca. Ochoa è incredibile” SOS Fanta

Così Sanabria ha commentato il pareggio del Torino e il gol che ha permesso ai granata di riacciuffare l’Empoli sul 2-2 A Empoli era arrivato il primo gol in Serie A e a Empoli col Toro ha segnato un ...Sanabria, autore del pareggio: "Sono contento per il gol anche se purtroppo non è servito per portare i tre punti a casa. Sicuramente dovevamo fare qualcosa in più, essendo ...