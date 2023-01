Samsung Galaxy A14 4G presto in arrivo | specifiche e prezzo

Leggi su optimagazine

(Di sabato 28 gennaio 2023) IlA14 4G potrebbeessere svelato, rinnovando l’offerta di device di fascia bassa del colosso di Seul. Il telefono dovrebbe essere spinto dal processore MediaTek Helio G80 con 4GB di RAM e 64GB di storage interno (espandibili tramite microSD). Non mancherà anche una versione con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. IlA14 4G presenterà uno schermo LCD da 6.6 pollici con risoluzione FullHD+ a 60Hz e notch a goccia per il contenimento della fotocamera anteriore. La batteria dovrebbe avere una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 10W tramite porta USB-C (un altro elemento che non bisogna dare per scontato nel caso di dispositivi di fascia bassa come quello di cui stiamo parlando adesso). A bordo troverete il Wi-Fi ac dual-band, la connettività ...