Salvini parla di risalita nei sondaggi

(Di sabato 28 gennaio 2023) Povero Matteoche spruzza come un bambino al mare per farsi notare, finge di essere interessato a un ministero che non gli va giù con quel sapore di ripiego e che è costretto perfino a inventarsi bugie per fingersi politicamente in salute. L’altro ieri, ospite a Otto e mezzo su La7, il segretario della Lega e ministro alle Infrastrutture ha smentito (min. 26:20) che stare al governo con Giorgia Meloni avvantaggi Fratelli d’Italia in termini di consensi perché tutti i“stanno dando la Lega in crescita da settimane”. L’ultima Fake news disulla crescita della Lega nei. Smontata dalla Supermedia settimanale di YouTrend Ma è così? No, per niente. Il sito Pagella Politica fa chiarezza. Il 26 gennaio l’agenzia di stampa Agi ha pubblicato la cosiddetta “Supermedia” di YouTrend, un sito che si ...