"Salvare migranti è dovere". Al porto di La Spezia rispunta Soumahoro

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ancora una passerella in favore di telecamera per Aboubakar, arrivato alde Laper lo sbarco della Geo Barents

...avrebbe accettato privatamente di consentire agli Stati Uniti di restituire quasi tutti i... 'Il governo messicano è riuscito così ala faccia: era libero di lamentarsi della nostra ...Le Ong non decidono di 'portare' ma decidono di '' persone in mare in fuga dagli 'orrori ... Le Ong soccorrono una minima percentuale deiLe navi Ong (il cui pull factor nel favorire le ...

Cinque navi per salvare i migranti e un maxi-accordo sul gas: cosa è ... Fanpage.it

La Geo Barents è arrivata al porto di La Spezia con 237 migranti AGI - Agenzia Italia

La Geo Barents salva 237 migranti in tre diverse operazioni - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Migranti, Geo Barents salva 237 migranti - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

La Commissione europea: «Salvare vite umane in mare è un dovere» Avvenire

Ancora una passerella in favore di telecamera per Aboubakar Soumahoro, arrivato al porto de La Spezia per lo sbarco della Geo Barents ...Giorgia Meloni vola in Libia con l’amministratore delegato di Eni, che firma un maxi-accordo da otto miliardi di dollari sul gas ...