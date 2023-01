Salto con gli sci femminile | Althaus vince gara-1 a Hinterzarten e tiene aperta la Coppa del Mondo 16ma Lara Malsiner

(Di sabato 28 gennaio 2023) Katharinacentra il quarto successo stagionale e-1 sul trampolino grande HS111 di, sede dell’ottavo appuntamento delladeldicon gli sci 2022-2023. La tedesca, alla dodicesima affermazione della carriera nel circuito maggiore, guadagna tanti punti sulla leader della generale Eva Pinkelnig (oggi solo 13ma) ela corsa alla Sfera di Cristallo. La 26enne di Oberstdorf si è imposta con ampio margine (oltre 20 punti) sulle inseguitrici soprattutto grazie ad un primoeccezionale, in cui ha fatto il vuoto in classifica ipotecando di fatto il trionfo odierno già a metà competizione. Sul podio anche la slovena Ema Klinec, brava a ...

Halvor Egner Granerud si impone nella prima gara di volo dell'inverno a Bad Mitterndorf e balza al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di salto con gli sci 2022-2023. Si tratta del ...