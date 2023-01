Salerno | scoperti falsi tagliandi per il parcheggio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata del 26 gennaio, personale del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Municipale di, coadiuvato da uomini del Reparto Motociclisti, al termine di una attività investigativa, hanno scoperto alcune auto che esponevano in area diticket per eludere il pagamento della sosta in Piazza Amendola. Individuati gli utilizzatori dei veicoli, gi autori della truffa sono stati identificati e deferiti all’A.G. Sono stati inoltre sequestrati diversiper la sosta ed una pen-drive contenente una applicazione che permetteva la riproduzione dei ticket. L'articolo proviene da Anteprima24.it.