Salerno | bimbo di 5 mesi muore dopo essere stato dimesso dall’ospedale

(Di sabato 28 gennaio 2023) Undi 5, originario di Perdifumo, è morto a bordo di un’ambulanza durante il tragitto in ospedale, in seguito a una crisi respiratoria. E’ accaduto nella giornata di ieri, 27 gennaio. Nei giorni scorsi, secondo quanto riporta Il Mattino, il piccolo era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Il tragico decesso è avvenuto nella giornata di ieri. Undi 5 mesi originario di Perdifumo ha perso la vita. Ora la vicenda è al vaglio delle autorità. I familiari, infatti, vogliono vederci chiaro e capire se vi sono state responsabilità nei soccorsi.Sono stati assolti due ginecologi operanti in una clinica a, finiti a giudizio per omicidio colposo e falso in cartella. Sullo sfondo c'era la morte di ... Ilnacque però senza vita, ...

Bimbo di 5 mesi in crisi respiratoria: dimesso la mattina a Salerno muore la sera ilmattino.it

Salerno: perde la vita un bimbo di cinque mesi, indaga la Procura ... Positanonews

Cilento, muore bimbo di 5 mesi: indagano i carabinieri StileTV

Salerno, bimbo di 8 anni investito sulle strisce pedonali ilmattino.it

Corsa disperata in ospedale: muore bimbo di 5 mesi cilentochannel

Un bimbo di 5 mesi è morto nel Salernitano dopo essere stato dimesso dall’ospedale dopo un problema respiratorio: sequestrata la salma, ...Il tragico decesso è avvenuto nella giornata di ieri. Un bimbo di 5 mesi originario di Perdifumo ha perso la vita. Ora la vicenda è al vaglio delle autorità. I ...