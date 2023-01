Salerno | bando della Regione per il nuovo ospedale

Leggi su zon

(Di sabato 28 gennaio 2023) Apresto la realizzazione delRuggi che sarà costruito nell’area dell’ex Finmatica, a poche centinaia di metri dall’attuale sede dell’di via San Leonardo. E ‘stata, infatti, indetta dallaCampania – come riporta “Le Cronache” – la gara per i lavori relativi alla realizzazione delRuggi d’Aragona di. I costi e i tempi dei lavori L’importo complessivo dell’appalto è di circa 368 milioni (iva esclusa). Un progetto fortemente voluto dal sindaco Vincenzo Napoli che ha già presentato il cronoprogramma dei lavori e chiede ora di accelerare i tempi. Proprio De Luca ha ricordato che è partita la gara per ilRuggi che dovrebbe essere realizzato in circa 45 mesi e che conterà almeno 732 ...