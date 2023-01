Salernitana | Nicola | «Credo nei ragazzi e nell’obiettivo che possiamo raggiungere»

(Di sabato 28 gennaio 2023) Davide, allenatore della, ha parlato dopo il colpo esterno del Via del Mare: le sue dichiarazioni Davide, a Dazn, ha analizzato il 2-1 dellaal Via del Mare. LE PAROLE – «Abbiamo trovato ciò che stavamo cercando. Abbiamo modificato qualcosa a livello tattico, incontrando due squadre come Napoli e Lecce che giocano in modo simile. Abbiamo dato continuità difensiva alla prova contro gli azzurri e siamo stati pericolosi quando potevamo in avanti. Mi è piaciuto lo spirito dei, anche i nuovi che si sono integrati con grande umiltà. Per noi questa partita rientra nelle partite del nostro campionato, una di quelle che possono aiutarci ala salvezza. Ionella squadra che alleno, so l’obiettivo che dobbiamo ...

Boulaye Dia, attaccante della, ha parlato dopo la vittoria dei granata in casa del Lecce: le dichiarazioni Boulaye Dia ha parlato a Dazn dopo la vittoria dellaa Lecce. LE PAROLE - "Non è il gol più bello della mia carriera, ne ho fatti tanti da fuori area, ma resta in ogni caso ...Il Bologna batte lo Spezie 2 - 0 e si avvicina alla zona Europa della classifica. In serata prezioso successo dellain chiave salvezza. Gli uomini dibattono il Lecce per 2 - 1, tornano al successo dopo tre mesi e cancellano con un colpo di spugna il difficile momento coinciso con il doppio stop ...

LECCE (ITALPRESS) – Vittoria importante della Salernitana che, nel delicatissimo incrocio esterno del ‘Via del Marè, batte il Lecce con il risultato di 1-2. A deciderla per gli uomini di Nicola i gol ...Si ritorna in campo con la ventesima giornata di Serie A: è tempo del match tra Lecce e Salernitana, orario e dove vederla in tv Orario di Lecce-Salernitana e dove vederla in tv o in streaming Si rito ...