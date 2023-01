Salernitana | accordo con un ex Lazio | ma c'è un'alternativa

La Viola ha trovato l'con le parti in causa, evitando così inserimenti di Udinese e Napoli ... Dopo aver ufficializzato il difensore ex Udinese Trost Ekong, laannuncia l'acquisto in ...... dunque, della volontà del calciatore, dell'trovato tra le parti, i due club dovranno ... Dopo aver ufficializzato il difensore ex Udinese Trost Ekong, laannuncia l'acquisto in ...

Salernitana, accordo trovato per l’arrivo di Troost-Ekong. E c’è una novità per Colley SOS Fanta

Salernitana, accordo raggiunto per un difensore. Domani le visite mediche Solo Salerno

UFFICIALE Salernitana, arriva in prestito dal Watford Troost-Ekong Sportitalia

Domen Crnigoj è un nuovo giocatore della Salernitana – US ... US Salernitana 1919

Ufficiale Salernitana, arriva un nuovo centrocampista dal mercato Calcio in Pillole

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La Salernitana, secondo Sky, ha l'accordo con Jovane Cabral, ex attaccante della Lazio, ma tiene come alternativa negli ultimi giorni di mercato l'attaccante turco Dursun per rimpinguare il reparto di ...