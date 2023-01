Sabato de Sarno è il nuovo stilista di Gucci | l’annuncio a sorpresa Ecco chi è l’ex braccio destro di Pierpaolo Piccioli

(Di sabato 28 gennaio 2023)che tutto il mondo della moda aspettava con ansia è arrivato anella mattinata di28 gennaio.deè ildirettore creativo di. È lui che ha raccolto la sfida di prendere il timone della casa di moda toscana dopo il settennato a guida di Alessandro Michele, conclusosi lo scorso novembre. Una nomina inaspettata in un momento inaspettato, quando tutti gli addetti ai lavori avevano abbassato la guardia, terminate le sfilate dell’Haute Couture parigina.è stato da Marco Bizzarri, presidente e CEO di, e da François-Henri Pinault, presidente e CEO di Kering, in un post su Instagram: “Sono lieto chesi unisca acome ...

Il big match con la Vibonese è in programmapomeriggio alle 14:30 allo stadio 'Luigi Razza' ... Assente Litteri, anchenon ha recuperato. Al termine della seduta di rifinitura, svolta oggi ...Stiamo già pensando a". Giovanni Ferraro (allenatore Catania): 'Stiamo facendo una marcia ...al Foggia Non so nulla io penso alla partita e non al calciomercato. Mi dispiacerebbe perdere ...

Sabato De Sarno è il nuovo direttore creativo di Gucci Vogue Italia

Gucci: Sabato De Sarno è il nuovo stilista: la prima sfilata a settembre Corriere della Sera

Gucci chiama Sabato De Sarno - MFFashion.com MF Fashion

Sabato de Sarno è il nuovo stilista di Gucci: l’annuncio a sorpresa Il Fatto Quotidiano

Meteo San Marzano sul Sarno: oggi nubi sparse, Sabato 28 poco nuvoloso iLMeteo.it

L’annuncio era nell’aria ed è arrivato appena terminato il giro di sfilate dell’uomo e dell’alta moda. Il gruppo Kering ha scelto. Dopo Alessandro Michele, alla guida creativa di Gucci arriverà Sabato ...L’annuncio era nell’aria ed è arrivato appena terminato il giro di sfilate dell’uomo e dell’alta moda. Il gruppo Kering ha scelto. Dopo ...