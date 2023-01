Sabatini | «Skriniar e Leao? Tireranno la corda | e poi andranno via»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 28 gennaio 2023) Walter, ex direttore sportivo della Roma, ha parlato del difficile momento economico nel calcio italiano Walter, ex direttore sportivo della Roma, ha parlato a TMW della situazionedell’Inter edel Milan. CALCIO ITALIANO – «Nel calcio manca il coraggio, vanno fatte scelte impopolari e prendersi anche i fischi e il Napoli sta facendo scuola. Solo con il coraggio si fa il bene dei club. Il calcio è come il Gattopardo, che tutto cambi perché niente cambi. Si porranno rimedi, ma comprare giocatori a costi limitati è normale, alla Roma l’ho sempre fatto, ora tutti saranno costretti a farlo.la, e poivia da Inter e Milan, ma non dobbiamo farne un dramma. Ci sono ...