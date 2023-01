(Di sabato 28 gennaio 2023) Si è disputata oggi la prima partita, la prima di ritorno, del campionato di2022-di: laha regolato in trasferta ilcon un perentorio 0-29, conquistando anche il punto di bonus offensivo, ottenendo lo stesso risultato maturato all’andata, sempre in proprio favore, tra le mura amiche.VIII TURNO28.01.23 – ore 17.00Treviso Red Panthers v Unione R.0-29 (0-5)29.01.23 – ore 14.30 Valsugana R. Padova v Barricalla Torino UniversitariaArredissima Villorba v CUS Milano29.01.23 – ore 16.30Colorno v...

con il Peroni Top10 e molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi. Un mondo di sport ... la Serie C, il meglio del calcioâ¯europeo e molto altro, oltre a tutta la Serie A TIM, ...con il Peroni Top10 e molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi. L'offerta sportiva di ... Copa Sudamericana, MLS, Serie A, Campionato Primavera, UEFA Women's Champions League, i ...

Rugby - Italia femminile: le convocate della Nazionale maggiore e ... OnRugby

Rugby femminile, Eccellenza 2023: Benetton-Capitolina 0-29 nell'anticipo dell'ottava giornata OA Sport

Sport in tv oggi (sabato 28 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

Rugby - Eccellenza Femminile: i risultati e la classifica dopo la sesta ... OnRugby

Rugby - Italia U20 femminile: le convocate per il raduno in vista del ... OnRugby

Si è disputata oggi la prima partita dell’ottava giornata, la prima di ritorno, del campionato di Eccellenza 2022-2023 di rugby femminile: la Capitolina ha regolato in trasferta il Benetton con un per ...La partecipazione delle donne nel motorsport è aumentata enormemente negli ultimi anni, con categorie come la W Series e l'Extreme E che forniscono un sostegno inestimabile alle donne pilota.