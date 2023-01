Rosa Chemical | Sesso e poliamore al festival Ho una ragazza | ma vado con altre 4 persone

... la fluidità e il poliamore,in gara al Festival col brano Made in Italy , lancia un messaggio di libertà che, con strofe sporche e accattivanti e un ritmo puramente dance ed un tocco ...La polemica scoppierà di certo, maè pronto. Già la canzone in gara, Made in Italy , basterà a far storcere il naso a qualcuno. Sesso, amore libero, fluidità: tutti temi che (purtroppo) ancora oggi sono considerati tabù. ...

Parlando in maniera sfrontata di temi ancora oggi considerati tabù come il sesso, la fluidità e il poliamore, Rosa Chemical in gara al Festival col brano Made in Italy, lancia un messaggio di libertà ...