Ronaldo contro la Juventus | parlerà ai PM

(Di sabato 28 gennaio 2023) Cristianoha deciso di fornire la propria testimonianza ai PM per il caso stipendi della. I dettagli Cristianoavrebbe deciso di testimoniarelaper il caso relativo alla manovra stipendi effettuata durante la pandemia 2020. Un’ipotesi che stava maturando già da tempo e che adesso è solo da organizzare. Il portoghese potrebbe parlare ai pm da Dubai, oppure c’è anche l’ipotesi di un ritorno in Europa (Madrid e Lisbona) o addirittura direttamente in Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corpo concentrato sulla nuova avventura in Arabia Saudita, che al netto dell'amichevole showil PSG dell'amico - nemico Leo Messi non è certo iniziata nel migliore dei modi, tra debutto ......... a voi un campionato esaltante come quello in cui è andato a svernare Cristiano, le cui tristi imprese rimbalzano sui media occidentali che ci propongono i suoi doppi passi bolsi...

Cristiano Ronaldo fuori dalla Supercoppa araba: Al-Nassr ko con l'Al Ittihad Sky Sport

Al Ittihad-Al Nassr 3-1: Cristiano Ronaldo fuori dalla Supercoppa ... Goal.com

Cristiano Ronaldo esce dal campo e i tifosi si prendono gioco di lui ... Sport Fanpage

Cristiano Ronaldo contro Messi: le FOTO e i VIDEO più belli dell'amichevole Sky Sport

L'ultimo Cristiano Ronaldo contro Messi: tutte le statistiche della loro ... Eurosport IT

Cristiano Ronaldo scende in campo contro la Juve: parlerà ai pm. Possibile blitz in Italia per il portoghese che rivuole i 20 milioni Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a rispondere alle domande dei pm ...Unico dei giocatori tesserati per il club bianconero all'epoca della cosiddetta manovra stipendi a non essere ancora stato interrogato, Cristiano Ronaldo ha deciso di mettersi a disposizione della Pro ...