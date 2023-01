Roman Reigns “difende” The Rock | “Prepararsi per un main event di WM è tutt’altro che semplice”

(Di sabato 28 gennaio 2023) Da ormai molti mesi si parla di un possibile match tra il “Tribal Chief”e Thein quel di WrestleMania 39. Il ritorno del “People’s Champ” era ed è (forse) ancora nei piani della WWE, ma le ultime indiscrezioni fanno propendere verso un differente scenario per lo Showcase Of Immortals. Si è detto, infatti, che Thenon crede di potersi preparare adeguatamente per un match di cartello. Difatti, un conto è fare unacomparsata, un conto è lottare neldel principale show dell’anno. Non è però da escludersi che la WWE stia cercando di mantenere il segreto più totale sul suo ritorno. “Non basta fare palestra” A poche ore da WWE Royal Rumble, l’Undisputed WWE Universal Champion...

Di seguito la card dell'evento: Men's Royal Rumble Match WWE Undisputed Universal Championship:(c) vs Kevin Owens Women's Royal Rumble Match Raw Women's Champonship: Bianca Belair (c) ...Inoltre, i fan potranno contare su un'ampia rosa di Superstar e Leggende WWE, tra cui, 'American Nightmare' Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar, 'Stone Cold' Steve Austin e altri ...

Nonostante sembrasse scontato che una delle due Royal Rumble dovesse chiudere l'omonimo PPV in programma questa notte, sembra che la WWE abbia altri piani in mente, che potrebbero lasciar presagire an ...