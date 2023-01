Roma | scontri tra anarchici e polizia | un agente ferito durante una manifestazione non autorizzata per il rilascio di Cospito

Leggi su open.online

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ennesima protesta nonper chiedere l’interruzione del regime di 41 bis per Alfredo, l’anarchico in sciopero della fame da oltre 100 giorni nel carcere di Sassari. A, in Piazza Trilussa, un centinaio di manifestanti si è riunito senza avere l’autorizzazione della questura. Si sono registrati momenti di tensione con lai quali unè rimasto lievementeal capo. Un gruppo di manifestanti ha cercato di forzare il cordone delle forze dell’ordine. I poliziotti, in assetto antisommossa, sono riusciti a respingere la carica, subendo però il lancio di bottiglie di vetro e fumogeni. su Open Leggi anche: Incendiato un ripetitore sulla collina di Torino: l’attacco in solidarietà con l’anarchico ...