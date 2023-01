Roma | novità da Trigoria su Zaniolo | è successo oggi!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 28 gennaio 2023) La sessione di calciomercato invernale nel nostro campionato è stata fino a questo momento quasi inesistente, con i club e le rispettive società concentrate più sulle situazioni interne piuttosto che decidere di intervenire sul mercato. A scuotere un po’ le acque del calciomercato nel nostro campionato ci ha pensato lacon la decisione inaspettata di vendere il trequartista italiano Nicolòdopo le ultime prestazioni non proprio indimenticabili. Infatti il talento giallorosso, complice anche l’infortunio gravissimo che ha subito, non è mai esploso definitivamente in quello che è sempre stato considerato uno dei talenti italiani più puri in circolazione. NicolòCalciomercato (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)aspetta la decisione della società Nelle ultime ore è ...