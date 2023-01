Roma | lavori in Parco Appia Antica | affiora statua di Ercole

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023), 28 gen. (Adnkronos) - Durante le operazioni di scavo effettuate da Acea Ato 2 aScott nell'VIII Municipio nell'area deldell', è stata rinvenuta unadi marmo a grandezza naturale raffigurante un personaggio di età imperiale. Come già sottolineato dagli esperti del settore, si tratta senz'altro di una scoperta di elevato valore archeologico. "La- spiega Acea in una nota - è stata rinvenuta dai tecnici di Acea Ato 2 che stavano scavando pressoScott durante alcune operazioni di rifacimento di un collettore fognario a circa 10 metri di profondità dal suolo. Non appena rilevata la presenza dei reperti, la squadra dei tecnici ha immediatamente segnalato il ritrovamento alla Soprintendenza Archeologica Belle ...