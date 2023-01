Roma | armato di coltello aggredisce tre lavoratori dell’Ama | denunciarono i furti di carburante

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 28 gennaio 2023)– Alba di paura per i dipendenti della nettezza urbana che operano nella Capitale. Questa mattina, infatti, intorno alle 5, mentre stava entrando nella sede operativa di piazza Sapri, a Castro Pretorio, un tecnico di Ama è stato aggredito da un uomodi un oggetto tagliente. In sua difesa sono intervenuti due colleghi, c’è stata una colluttazione, poi l’aggressore è scappato e tutti e tre i dipendenti sono stati ricoverati per accertamenti al Policlinico Umberto I. Uno ha riportato contusioni al viso, un secondo dovrà sottoporsi a un intervento per aver riportato una frattura multipla al polso, mentre il primo aggredito è sotto osservazione in ospedale. Lo rende noto l’azienda capitolina per l’ambiente. Il presidente di Ama, Daniele Pace, ha parlato con uno dei treaggrediti, che per fortuna non ha avuto ...