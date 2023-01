Robot liquido alla Terminator diventa realtà

Leggi su pantareinews

(Di sabato 28 gennaio 2023) Realizzato unmetallico che ricorda, in miniatura, T-1000 nella serie di film “The”, e in grado di modificare la sua forma passando da solido ae viceversa con un semplice cambio di temperatura. Riprende la sua forma grazie a microparticelle di metalloche possono essere guidate e rimodellate da campi magnetici esterni. Gli inventori di questocredono che la loro scoperta possa essere utilizzata a fin di bene a differenza del personaggio di fantasia del film di Robert Patrick, in particolare in ambito clinico e meccanico, raggiungendo spazi difficili. Cantanteper abituare le persone agli automi, come fa a cambiare stato Ilè stato presentato ...