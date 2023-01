Rivolta americana; Memphis in piazza per Tyre Nichols

(Di sabato 28 gennaio 2023) Serata (e notte) di proteste nella città statunitense di, dopo la pubblicazione del video che mostra cinque agenti di polizia che picchiano a morte. Il filmato mostra gli agenti che picchiano selvaggiamente il 29enne lavoratore della FedEx per tre minuti, in un'aggressione che il team legale della famigliaha paragonato al famigerato pestaggio della polizia del 1991 dell'automobilista di Los Angeles Rodney King.

Ieri è stato diffuso il video dell'arresto e dell'aggressione e negli Usa è riesplosa la protesta feroce: poco dopo le 19 il filmato, rilanciato immediatamente della tv all news, è ...

Tyre Nichols, 29 anni, è morto in ospedale tre giorni dopo essere stato picchiato dalla polizia che lo aveva fermato per eccesso di velocità a Memphis, in America. Ieri è stato diffuso il video ...