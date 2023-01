Rissa tra ragazze nel napoletano | il “tifo” vergognoso dei presenti | “Forza | picchiatevi”

(Di sabato 28 gennaio 2023) Un videosta girando in queste ore sui social, in particolar modo su Whatsapp e Telegram. Il filmato immortala unatra dueche, secondo i cittadini che hanno segnalato l’episodio, sarebbe avvenuta all’uscita di un istituto scolastico di Portici nei pressi di via Scalea. Portici,trafuori scuola: “Non le dividete, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

'Abbiamo ricevuto un video che sta circolando su whatsappgli studenti di Portici che immortala unadue ragazze che, secondo i cittadini che hanno segnalato l'episodio, sarebbe avvenuta all'uscita di un istituto scolastico nei pressi di via Scalea. Immagini di una violenza inaccettabile ...... erano stati denunciati per invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive e. ... in occasione della stessa partita, aveva lanciato un petardola tribuna ed il muro di cinta del ...

Scuola: "In un video rissa e violenza tra studentesse a Portici" La Repubblica

La rissa tra due ragazze all'uscita da scuola, la denuncia da Portici ... Open

Rissa tra ragazze davanti scuola nei Paesi Vesuviani: il video virale sul web Il Fatto Vesuviano

Brindisi, rissa tra due 16enni: botte nel cortile della scuola La Gazzetta del Mezzogiorno

Rissa tra giovani per un giaccone il Resto del Carlino

RIETI - Tante emozioni al Valle Mentuccia, teatro del derby tra il Real Gavignano Ponzano e Forano. Festeggiano i padroni di casa, vittoriosi in rimonta 3-1. Al ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...