Risparmio energetico | cosa staccare durante la notte per diminuire le bollette

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 28 gennaio 2023) Per riuscire a risparmiare in bolletta, le stiamo provando tutte: eccobisognadiper avere una bolletta più leggera Ormai la parola d’ordine è “risparmiare”, su ogni. Da quando l’inflazione ha raggiunto tassi elevati, si arranca ad arrivare a fine mese, accrescendo le difficoltà finanziarie. Le utenze, sono infatti aumentato di circa il 50% rispetto al 2021, un dato preoccupante. Quale dispositivolaper risparmiare in bolletta-IlovetradingSempre più persone quindi, soprattutto quelle appartenenti alla fascia più povera della popolazione, stanno mettendo in atto abitudini e accorgimenti per riuscire a risparmiare. Sicuramente a rincarare la dose, in questo periodo, sono i riscaldamenti, che gravano parecchio in ...