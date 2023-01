Recovery industriale Pressing di Roma | la Germania si stacca dai frugali

(Di sabato 28 gennaio 2023)vuole unPlan formato americano. Un piano di aiuti all’economia e all’industria in grado di sterilizzare, per quanto possibile, gli altrettanti sussidi pronti a inondare le imprese statunitensi (qui l’intervista in merito a Simone Crolla). Per farlo serve debito comune, ovvero un grande calderone da riempire con emissioni obbligazionarie. E qui la prima strozzatura, perché non tutti in Europa, Paesiin testa, se la sentono di condividere, ancora una volta, le loro finanze con chi il debito pubblico ce l’ha più alto. L’Italia continua a premere su Bruxelles, affinché sposi la strada del debito, al fine di finanziare la rispostaagli Stati Uniti, il cui velo dovrebbe alzarsi il prossimo 8 febbraio, in occasione del Consiglio europeo. “Bisogna rilanciare strumenti di finanziamento comune, ...

...Log into your account your username your password Forgot your password Get help Password... Oggi avremmo dovuto discutere del futurodegli stabilimenti della Safilo in Veneto, ...... si legge nell'articolo che prosegue 'Serve un'azione comune attraverso un pianodell'... 'Non sono a favore, ci sono così tanti soldi messi in comune, ilfund, i progetti europei, i ...

La proposta sul Piano industriale green verrà presentata il 1 ... Agenzia ANSA

Caro energia e inflazione, arriva il nuovo Recovery Il piano anti ... Money.it

La partita europea degli incentivi. Dal "riciclo" del Recovery fund a un nuovo Fondo sovrano: ecco di cosa si… la Repubblica

Su Pnrr e banda larga c'è l'incognita manodopera. L'alert di Butti Formiche.net

Incentivo FRI-Tur per imprese turistiche 2023: la guida Ti Consiglio

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Il commissario all'Economia Gentiloni annuncia che in primavera arriverà il Piano industriale green dell'Ue per affrontare l'inflazione e il caro-energia, rispondendo ai sussidi verdi degli Usa.