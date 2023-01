Ravenna | con gli aiuti Covid si compra un cavallo | denunciato imprenditore di Faenza

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 28 gennaio 2023)undell'area Faentina per aver utilizzato a fini personali i fondi di un finanziamento agevolato erogato per fronteggiare la crisi d'impresa determinata dall'emergenza pandemica da-19. L'episodio è scaturito da un'indagine dei militari della Compagnia della Guardia di Finanza di. E' stata, inoltre, sequestata all', la somma di 16.838,08 euro. L'uomo operante nel settore del trasporto di merci su strada, è infatti, accusato di aver utilizzato gran parte della liquidità ottenuta con un finanziamento agevolato garantito dallo Stato per fini personali, estranei alla gestione aziendale. Tra gli acquisti fatti, anche quello di un, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).