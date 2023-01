Rastelli | “Bisogna essere uniti Attaccante? La società vuole accontentarmi”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Il calcio è dell’avellinese, è degli avellinesi, non die non dei calciatori. Ma c’è unache ha un obiettivo importante: quello di portare in Serie B l’Avellino. Ma, perché ciprogrammazione ed equilibrio pervincenti, altrimenti può venire chiunque, ma non si va da nessuna parte”. Parla così, Massimoalla vigilia della sfida interna contro il Latina. “Sono arrivati giocatori importanti, che ci permettono di avere un ventaglio di qualità diverso e ci consentono di avere maggiori soluzioni in tutti i reparti – spiega – Domani non potrò contare su Pane, Dall’Oglio e Zanandrea. Abbiamo recuperato solo Matera e ovviamente Aya in settimana”. Il tecnico di ...