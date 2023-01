Ragazzo spinto contro il treno | il giudice manda i due aggressori in un carcere minorile e in comunità

(Di sabato 28 gennaio 2023) Il gip del tribunale dei minori di Milano, ritenendo che non esista pericolo di fuga, non ha convalidato il fermo per i due ragazzi che avevanoun 15enneunin transito nella stazione di Seregno. La vittima, incredibilmente, era riuscita a salvarsi rimanendo nello spazio tra le rotaie e la banchina. I due, di 14 e 15 anni, si erano subito allontanati dal luogo dell’accaduto. Fermati dalla Squadra mobile dalla Polfer di Monza, avevano ricevuto entrambi un provvedimento di fermo con le accuse di tentato omicidio e tentata rapina della felpa bianca che indossava la vittima. Il movente sarebbe da rintracciare nei messaggi inviati a una ragazza dal giovane finito in ospedale con un trauma cranico e una frattura a una caviglia. Nonostante il fermo non sia stato convalidato, il ...

contro un treno, fermati un 14enne e un 15enne: "Spedizione punitiva". Il procuratore dei Minori: "Pensano di vivere in un reality"

Il complice è stato trasferito per una comunità. Per entrambi è stata confermata l’imputazione di tentato omicidio e tentata rapina ...Fermo non convalidato per i due minorenni di Desio e Seregno accusati di tentato omicidio. Uno va in comunità protetta, l'altro al carcere minorile ...