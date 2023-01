Rafforzare le scorte | pronti i missili terra-aria Aster-30 | cosa sono in grado di fare

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) L'Italia ha firmato un accordo con la Francia per l'acquisto di 700-30. Come ha rivelato il quotidiano francese "L'Opionion", la decisione sarebbe stata presa nella giornata di ieri nel bilaterale tra il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto e l'omologo fancese, Sèbastien Lecornu. A quanto pare il costo dell'operazione dovrebbe essere di circa 2 miliardi di euro. Si tratta dimolto avanzati che vengono sparati grazie al sistema di difesa aerea Mamba Samp/T. Questo acquisto ha un obiettivo preciso. Secondo alcune indiscrezioni servirebbe ale. Il tutto anche per evitare di restare sguarniti dato che sia l'Italia che la Francia a breve invieranno all'Ucraina, impegnata nella guerra contro l'invasore russo, ...