Questo è reato | ministra Roccella a valanga dalla Merlino

(Di sabato 28 gennaio 2023) "Devo dire che non vedo - forse proprio perché ho vissuto la fortissima omofobia dell'epoca in cui ero radicale - mi sembra che oggi dal punto di vista del senso comune tuttosia molto cambiato" così ladella famiglia, della natalità e delle pari opportunità Eugenia(Fratelli d'Italia) alla trasmissione L'aria che tira su La7. "Non è un problema di libertà personale, al massimo il mio problema è sul piano prima di tutto dell'utero in affitto, quindi l'uso che si fa del corpo femminile che deve essere inviolabile, e secondo dal punto di vista dei bambini". "L'utero in affitto in Italia è une penso che debba essere trattato come une quindi non debba in nessun modo essere incoraggiato" aggiunge la. "Io penso che un bambino abbia diritto ad ...

2) Il processo penale Supunto il Governo è già dovuto correre ai ripari per evitare che la ...A breve il ministero della Giustizia renderà nota la sua proposta di intervento su unche ...... che veniva rintracciato presso una struttura ricettiva dicentro. Mercoledì erano stati ... L'uomo è stato tratto in arresto, oltre che per il MAE anche per la flagranza diriguardo alla ...

La diffamazione su blog è un reato istantaneo Altalex

Il body shaming sui social può integrare il reato di diffamazione La Legge per Tutti

Offendere sui social è diffamazione aggravata – GiovinazzoLive.it GiovinazzoLive

Fratelli d'Italia vuole il carcere per i reati di buon costume WIRED Italia

"Torni il carcere per gli atti osceni" e "multe in arrivo" per i clienti delle lucciole AGI - Agenzia Italia

2) Il processo penale Su questo punto il Governo è già dovuto correre ai ripari per evitare che la riforma Cartabia, in vigore dal 30 dicembre, provochi, soprattutto per il cambiamento delle ...Pene più severe per chi commette atti osceni in luogo pubblico ma anche per chi usa caschi per non farsi riconoscere durante le ...