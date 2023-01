Quarantadue arresti per attacco palestinese a Gerusalemme. Oggi altri 2 feriti. Ucciso l'assalitore

Almeno 42 persone arrestate dopo il raid terroristico di ieri sera davanti ad una sinagoga di Gerusalemme nel corso del quale sono state uccise sette persone. L'attentatore, un palestinese, è stato ...persone sono state arrestate, mentre sale il rischio di escalation Nel serata del ... 42Oggi, in un comunicato, la polizia ha dichiarato di aver arrestato '42 persone per ...

Israele, attentato sinagoga Gerusalemme: 42 arresti Adnkronos

Hamas e Jihad islamica hanno parlato di "operazione eroica" e di "vendetta per i morti di Jenin", all'indomani del blitz Almeno 42 persone arrestate dopo il raid terroristico di ieri sera davanti ad ...Il 21enne ha agito da solo, sparando a dieci persone, di cui sette decedute. L’attentatore è stato poi ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia. Hamas ha rivendicato l’attacco che arriva in un mom ...