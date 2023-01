Pure il Bournemouth ha più soldi da spendere di Maldini

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 28 gennaio 2023) La trasformazione del calcio in spettacolo edificante e laboratorio di rieducazione civica prosegue, naturalmente tra gli applausi scemi dei giornalisti che si sentono in dovere di esaltare qualunque cazzata venga pensata in nome del buon esempio. L’ultima è l’introduzione del cartellino bianco, voluta dalla Federazione portoghese e sventolato per la prima volta durante una partita di calcio femminile (e dove se no?). Nel match di coppa nazionale tra Benfica e Sporting, infatti, l’arbitro donna lo ha mostrato ai medici che hanno soccorso uno spettatore sentitosi male sugli spalti. L’idea è quella di sottolineare “il gioco pulito e rispettoso” con un cartellino diverso da quelli usati per punire le condotte scorrette. Naturalmente i giornali hanno raccontato l’episodio ognuno come gli pareva, per cui c’è chi descrive gli spettatori spaesati di fronte alla novità e chi invece inventa di ...