PSG | pronta un’offerta in extremis per Skriniar

(Di sabato 28 gennaio 2023) Il PSG sarebbe pronto a fareall’Inter per il cartellino di Milan. Tutti i dettagli sul difensore Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il PSG sarebbe pronto a fare uno sforzo per portare Milannella capitale francese già a gennaio. Il club parigino sarebbe infatti pronto ad offrire 10 milioni di euro all’Inter per il difensore slovacco, in scadenza a giugno. I nerazzurri non sembrano comunque intenzionati ad accettare visto che vorrebbero almeno 20 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.