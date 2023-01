PRONTO – Un divieto fra le Mura | la lapide di via della Noca e l’impiego del “non latius”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 28 gennaio 2023) Bergamo. Il valore di unanon si misura dalla sua ampiezza, quanto piuttosto dal suo contenuto. È il caso dell’antica targa di via, posta nei pressi dell’Accademia Carrara e avvicinata inconsapevolmente da decine di turisti che ogni giorno percorrono la scaletta adiacente per poter raggiungere Città Alta. La storiastele in arenaria è direttamente legata alla costruzione delleVeneziane che cambiò letteralmente l’immagine di Bergamo complice la distruzione di numerose abitazioni attuata per lasciar spazio alle strutture difensive. Con l’intenzione di salvaguardare i bastioni ed evitare possibili assedi, le autorità lagunari decisero di istituire una sorta di “fascia di rispetto” nella quale era vietata la costruzione di nuovi edifici. Un’area di circa mille piedi (ridotta ...