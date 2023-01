Prime Video gennaio 2023 | le nuove serie TV in streaming

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 28 gennaio 2023) Anno nuovo,. Amazon– così come Netflix e Disney Plus – aggiorna il suo catalogo con nuovi film eTV. Il catalogodel gigante dell’e-commerce si arricchisce di alcune produzioni originali, tra cui spicca “Sono Lillo”, disponibile dal 5. Il comico è stato tra i protagonisti di un’altra produzione originalecome “LOL – Chi ride è fuori” e potrebbe considerarsi quasi uno spin-off legato al grande successo avuto da Pasquale Petrolo (in arte, Lillo). Torna, per una seconda e ultima stagione, laTV con Al Pacino, Hunters. Un interessante “what if” basato su una delle grandi leggende della seconda guerra mondiale, che vedeva Hitler rifugiatosi in ...