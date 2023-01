Prima Edizione del Festival del Management

(Di sabato 28 gennaio 2023)e Cultura d’Impresa al Servizio della Società: Venerdì 3 e Sabato 4 febbraio 2023 Highlights dal programma dellagiornata Contrasto alle mafie, transizione energetica,del patrimonio artistico e architettonico, sport e salute, cinema e moda sono alcuni dei temi protagonisti dellagiornata deldel, che si inaugura alla Bocconi di Milano venerdì 3 febbraio, a cura di SIMA, Società Italiana di. Il Professor Roberto Vona, ideatore dell’evento e delegato SIMA spiega: “Abbiamo individuato 3 macrotemi: Etica, Salute e Sostenibilità. Etica, intesa come integrità e contrasto alla criminalità, per la quale i saperi e le competenze manageriali sono uno strumento indispensabile per fronteggiare le attività ...

...le interazioni sui social dei cantanti e del pubblico che aumentano con l'avvicinarsi della... Intanto la novità è che lo storico bar di Papalina si trasferirà per la quartadiretta da ...... una in meno rispetto all'del 2021. Tuttavia, nonostante questa "riduzione", Il Cantante Mascherato può vantare di essere stato promosso al sabato sera . Dunque, il programma , per la...

Sony Future Filmmaker Awards 2023 - Annunciata la shortlist della ... Fotografi Digitali

All'hotel Fogliano la prima edizione del “Wine tour 2023” – Luna ... Lunanotizie

La prima edizione completa del “giornale di guerra” del sottotenente Gadda theWise Magazine

SVELATI IL PERCORSO E LE MAGLIE DELLA PRIMA EDIZIONE ... TUTTOBICIWEB.it

Salute: prima edizione dell'(H) – Open Day Emicrania a Sassari Sardegna Live

Si chiudono il 15 febbraio i termini per partecipare al primo concorso letterario “Premio Spartaco Compagnucci” ...(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Per Amadeus la 73esima edizione del festival di Sanremo sarà la quarta nei panni di conduttore e direttore artistico e per la Rai la prima edizione visibile in Ultra HD sul ...