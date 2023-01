Presidenzialismo in salita I Cinque Stelle frenano | “Stravolge la Costituzione”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 28 gennaio 2023) Dice che ora ha bisogno di un po’ di tempo per riguardare gli appunti presi durante le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari, poi sarà pronta a “tirare una riga” sulla riforma che potrebbe cambiare la guida del Paese in chiave presidenzialista o in direzione di un premier con più poteri. Ma la ministra per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, si dice “fiduciosa”. Dopo un confronto con il premier Meloni la Casellati si metterà al lavoro per tradurre nero su bianco la sua proposta sulDopo un confronto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – che potrebbe già verificarsi la prossima settimana – Casellati si metterà al lavoro per tradurre nero su bianco la sua proposta, dopo aver fatto tesoro degli appunti presi durante il tour di consultazioni. Che si è concluso ieri con il M5S di Giuseppe Conte, finito il quale, ...