Premi in bitcoin per atti vandalici | denunciati due No Vax

AGI - L'emergenza pandemia è finita ma loro continuavano le campagne di odio e di propaganda social organizzando persino delle sfide con premi in bitcoin per l'autore dell'azione più eclatante. La Polizia di Stato di Genova, a conclusione delle indagini che un anno fa avevano consentito di denunciare 24 appartenenti al gruppo no vax - no green pass denominato "Guerrieri ViVi", ha condotto una serie di perquisizioni a Brescia, Verona e Matera, delegate dalla Dda della procura di Genova: nel mirino tre persone, di cui due denunciate quali promotrici del sodalizio nell'ambito di un procedimento per associazione segreta e istigazione all'interruzione di un servizio di pubblica necessità. Il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Liguria ha identificato i capi dell'organizzazione dopo mesi di serrate verifiche informatiche che hanno consentito

AGI - L'emergenza pandemia è finita ma loro continuavano le campagne di odio e di propaganda social organizzando persino delle sfide coninper l'autore dell'azione più eclatante. La Polizia di Stato di Genova, a conclusione delle indagini che un anno fa avevano consentito di denunciare 24 appartenenti al gruppo no vax - ...... come posizionare striscioni o adesivi ritraenti il logo del gruppo su sedi Istituzionali, in una sorta di gara che prevedeva un premio inda assegnare all'autore dell'azione più eclatante. ...

In corso l'oscuramento dei canali Telegram sui quali il gruppo "Guerrieri ViVi" organizzava attacchi verbali online contro i medici e spingeva gli aderenti a imbrattare con vernice rossa ospedali e centri vaccinali. Tre perquisizioni svolte dalla Polizia di Stato in tutta Italia a carico dei leader del gruppo complottista No vax 'Guerrieri ViVi'