Preghiera del mattino 28 Gennaio 2023 | “Resta con qui me | Signore”

(Di sabato 28 gennaio 2023) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno alcon ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Il giovane, che non aveva precedenti per terrorismo, ha prima aperto il fuoco contro i fedeli all'interno della sinagoga di Ateret Avraham per lavenerdì sera e, poi, ha iniziato a ...Avrebbe sparato all'interno della sinagoga di Ateret Avraham durante lavenerdì sera, poi ha inseguito le persone che cercavano di scappare. La sua fuga in auto è stata fermata dagli ...

La preghiera del Papa per le madri dei soldati e i fiori (non solo) di Seeger Avvenire

Preghiera del Mattino DOMENICA 22 GENNAIO 2023 Lodi III ... La Luce di Cristo

Gerusalemme, attentato a una sinagoga: almeno 7 morti Il Sole 24 ORE

Frère Alois: ripartiamo dalla preghiera per dare slancio al cammino del Sinodo Avvenire

Polizia locale. La preghiera del vigile urbano nella festa in onore di ... Diocesi di Lecce

Al Gattaglio il ricordo dell’operaio partigiano. Presenti i bimbi del nido Prima la visita alla Sinagoga di via dell’Aquila, per la deposizione di una corona d’alloro davanti alla lapide. Poi il ...“Vengo a te, amata Chiesa di Rieti, ricco soltanto del Vangelo di Gesù, il Crocifisso Risorto. Prega per me perché ti possa testimoniare una vita che sta ...