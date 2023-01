Prato | furto sacrilego nella basilica di San Vincenzo | rubate oltre 50 ostie consacrate

Il vescovo Nerbini: 'Un fatto gravissimo'. L'appello delle monache Domenicane: 'Chi trovasse l'Eucaristia si rivolga a ...- Una pisside d'argento con 50 ostie consacrate è stata rubata stamani in una chiesa di, la Basilica di San Vincenzo e Santa Caterina dei Ricci in piazza San Domenico (pieno centro). Una profanazione che ha provocato grande dolore e costernazione nelle monache domenicane di ...

Prato, furto sacrilego nella Basilica di San Vincenzo e Santa ... Report Pistoia

Furto sacrilego a Prato, rubate più di cinquanta ostie consacrate. L'amarezza del vescovo Secolo d'Italia

Prato, furto sacrilego: rubata pisside con 50 ostie Nove da Firenze

Spaccata con furto alla pizzeria “Pizza Quadra” di Chiesanuova tvprato.it

Furti di cosmetici e liquori: maxi sequestro, in manette un 40enne FirenzeToday

Furto sacrilego nella basilica di San Vincenzo e Santa Caterina de’ Ricci nel centro storico di Prato. Un uomo ha portato via una pisside in argento contenente più di cinquanta ostie consacrate dopo a ...È successo stamani nella Basilica di San Vincenzo e Santa Caterina dei Ricci. Ladro ripreso dalle telecamere PRATO - Una pisside d'argento con 50 ostie consacrate è stata rubata stamani in una chiesa ...