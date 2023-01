Pontedera-Cesena oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di sabato 28 gennaio 2023)sarà visibilein tv. Ecco le informazioni sudel match valido per il girone B di. Nella ventiquattresima giornata si sfidano la settima in classifica, vogliosa di guadagnare dei punti per cercare di confermarsi nella zona play off, e la seconda, che invece ha bisogno di quei punti per cercare di raggiungere la Reggiana prima, con però ben 7 punti di distanza. Chi vincerà allo Stadio Ettore Mannucci? Appuntamento alle ore 17:30 di sabato 29 gennaio,su Eleven Sports, visibile anche sulla piattaforma Dazn. Ed ancora insulSky Sport 253 ed insu ...

...Go Ahead Eagles (Eredivisie) - MOLA 17.30 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT (canale 252) Ancona - Vis Pesaro (Serie C) - ELEVEN SPORTS Fermana - Montevarchi (Serie C) - ELEVEN SPORTS......il girone B con la Reggiana a provare la fuga in casa del San Donato mentre le inseguitrici avranno vita complicata visto che si giocano gli scontri diretti Entella - Gubbio e. Si ...

"Col Cesena sarà una sfida tambureggiante" LA NAZIONE

Cesena a Pontedera, mentre l’Entella aspetta il Gubbio il Resto del Carlino

Il Cesena deve ripartire a Pontedera, Toscano: "Persi due punti in modo strano, dobbiamo reagire" CesenaToday

Calcio C, Cesena al lavoro sul sintetico verso il Pontedera Corriere Romagna

In Toscana sono cadute Entella e Fiorenzuola il Resto del Carlino

Quindi al Brilli Peri di Montevarchi il risultato non è per nulla scontato. I bianconeri del Cesena sono attesi all’Ettore Mannucci di Pontedera dove i granata di Canzi, dopo la galoppata di dieci ...Trasferta insidiosa per il Cesena, alle 17,30 a Pontedera. Alle 14,30, più agevole il compito della Virtus Entella, in casa con un Gubbio in flessione; alla stessa ora a Fiorenzuola c’è l’Imolese, men ...