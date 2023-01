Politica | industria e Forze armate Lo sforzo collettivo per la Difesa Ue

Leggi su formiche

(Di sabato 28 gennaio 2023) Laeuropea è una necessità improcrastinabile. È il cuore di quanto emerso nel corso dell’evento “Prospettive europee per unacomune”, promosso da Formiche e Airpress, in collaborazione con le rappresentanze in Italia del Parlamento e della Commissione europee Roma. Per il ministro della, Guido Crosetto, intervenuto all’evento: “stiamo vivendo una situazione che ha cambiato completamente lo scenario di riferimento nel quale pensavamo di vivere, e questo ha messo in difficoltà le difese europee”. Dopo anni di illusione che la guerra non potesse tornare in Europa, ci si è accorti che non è così. Per questo, l’obiettivo è “accelerare i processi iniziati in modo burocratico qualche anno fa, l’Europa ha subito una forte accelerazione nella consapevolezza di aver bisogno di una visione comune”. Tuttavia “non si fanno ...