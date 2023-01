(Di sabato 28 gennaio 2023) Roma – Lunedì 30 gennaio, a Roma, presso il “Centro Congressi La Nuvola”, in viale Asia 40,presenta il progetto “dei” e per l’occasione ha invitato 7000 Sindaci da tutta Italia dei Comuni sotto i 15mila abitanti. Moltissime le adesioni già ricevute dai Sindaci della provincia di Roma. Sono 89, infatti, i comuni della provincia romana coinvolti nel progetto che prevede una serie di interventi di ristrutturazione e restyling degli ambienti, finalizzati a migliorare la qualità deie dell’accoglienza e per offrire ai cittadini numerosidella Pubblica Amministrazione. Il primo ufficio postale “” in provincia di Roma è già stato realizzato a Campagnano e i lavori di ...

... occupandosi degli eventi di stretta attualità per la città (la), e avendo una notevole ... Fondamentale ladel 1789. Tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo in Italia vi fu ......( Carla Lonzi ) è stata la messa in discussione della separazione tra "il corpo e la" , atto ... la legge - parole come libertà, uguaglianza, partito,, ecc. - , con un sistema ...

"Polis", la rivoluzione di Poste Italiane: nasce la casa dei servizi digitali Il Faro online

Rivoluzione digitale: il 2023 all’insegna della condivisione e delle competenze digitali Appia Polis

La città nell'orizzonte della rivoluzione digitale - L'Eurispes L'Eurispes.it

Ecco che uso fanno i giovani delle tecnologie. Prima indagine multidisciplinare In Terris

SESSA AURUNCA: IL RIFIUTO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI Appia Polis

La partita tra Salernitana e Napoli inizierà alle 18 allo stadio Arechi. Spalletti, ripropone i titolarissimi.I giovani di tutta Italia si sfideranno in un torneo interattivo e virtuale dove per guadagnare punti sarà necessario muoversi in modo sostenibile Futuridea aderisce a MOB – movimento in rivoluzione, ...