(Di sabato 28 gennaio 2023), 28 gen. (Adnkronos) - "Nel mondo dellavi è un brulicare di iniziative di riforma finalizzate al raggiungimento degliposti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza () per la rigenerazione del sistemache sonose si considera che in cinque anni si dovrà ridurre del 25% il tempo dei processi penali e del 40% quello dei processi civili nonché ridurre del 90% l'arretrato al 31 dicembre 2019". E' uno dei passaggi dell'intervento del presidente delladidiGiuseppe, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

"Grazie a fondi delsaranno ripuliti pietre e marmi esterni e interni e saranno eseguiti lavori di messa in sicurezza spiega il presidente della Corte d'Appello Giuseppe. Grazie poi a ...... il presidente della Corte Giuseppeha osservato come "la lentezza del sistema giudiziario e ... ha osservato come "la piena realizzazione degli obiettivi previsti dal, in relazione alla ...

Pnrr: Ondei, grandi obiettivi, ma su giustizia serve realismo - LaPresse LAPRESSE

Pnrr: Ondei (Corte appello Milano), ‘obiettivi veramente ambiziosi per la giustizia’ La Ragione

Centrodestra: Berlusconi, ‘tutti necessari ma Fi più indispensabile’ La Ragione

Giustizia, Ondei "Urgente riforma grazie a Pnrr e informatizzazione ... Italpress

Pnrr, presidente Corte d'Appello di Milano: "Occasione storica e imperdibile" Adnkronos

Milano, 28 Gen. (LaPresse) - Dal Piano nazionale di ripresa e resilienza "obiettivi di ampio respiro" che "se realizzati potranno dare un contributo ...