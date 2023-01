(Di sabato 28 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Oltre all’autonomia, inarriverà anche la proposta per rivedere una serie diperpiù” sul. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo, intervenendo dal palco dell’evento organizzato dalla Lega al teatro Manzoni di Milano. “Questi -ha aggiunto- sono soldi prestati e la responsabilità che abbiamo è quella di spenderli bene e in fretta, per cose che siano utili”. L'articolo proviene da Italia Sera.

'Oltre all'autonomia, in settimana arriverà anche la proposta per rivedere una serie di regole per tempi più brevi' sul. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo, intervenendo dal palco dell'evento organizzato dalla Lega al teatro Manzoni di Milano. 'Questi - ha aggiunto- sono soldi ..., in settimana regole per tempi più brevi' 'Oltre all'autonomia, in settimana arriverà anche la proposta per rivedere una serie di regole per tempi più brevi' sul- ha detto- ...

Pnrr, Giorgetti: "In settimana regole per tempi più brevi" Adnkronos

Pnrr, Giorgetti: "In settimana regole per tempi più brevi" La Sicilia

Pnrr, Giorgetti: "In settimana regole per tempi più brevi" Affaritaliani.it

Pnrr, Giorgetti “Serve flessibilità o la sfida diventa difficile” - sardiniapost SardiniaPost

Il ministro dell’Economia sul Pnrr: “Cambiare il codice degli appalti per eseguire le opere pubbliche nei tempi. I soldi vanno spesi bene, in fretta e per cose utili”. * Carburanti: Urso ai benzinai, ...Bollette a febbraio giù del 40%. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a un evento elettorale della Lega a ...