Pioli ora dribbla il Napoli in conferenza | si esclude dalla lotta Scudetto?

(Di sabato 28 gennaio 2023) L’allenatore del Milan, Stefano, ha parlato instampa alla vigilia della gara di campionato contro il Sassuolo. L’occasione è stata utile per tornare a parlare della, che al momento vede ildominare in maniera incontrastata. Ecco quanto evidenziato: “Momento difficile? Abbiamo domani opportunità di superare questo momento, bisogna aver voglia voltare pagina. Non ci aiuta pensare troppo. Sappiamo che possiamo fare molto meglio, lo fatemi dinanzi ai nostri tifosi, che ringraziamo per il loro sostegno contro la Lazio. All’interno del gruppo non è cambiato niente. C’è qualche sorriso in meno, forse più attenzione al lavoro, gruppo consapevole e che sente il senso di dovere e rispetto nei confronti dei tifosi e del club“. Stefano...

Poi torneremo ad essere belli, maserve concretezza. Non abbiamo mai vinto per fortuna, non abbiamo perso per sfortuna. Servirà fare qualcosa in più'. Bakayoko è fuori dal progetto 'E' a ...(Getty Images) Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attivail tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. tutte le notizie di milan...

Domani mattina il Milan scenderà in campo alle 12:30 per affrontare il Sassuolo in casa. Queste le probabili formazioni Redazione Il Milanista Il girone d’andata è stato completamente archiviato; ora ..."Nuovo modulo Può essere, continuo a pensare che non sia un problema di posizioni sul campo anche perché noi le variamo spesso".