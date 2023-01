Pioli | «Nessuno deve pensare che i giocatori non vogliano superare questo momento»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 28 gennaio 2023) Il tecnico del Milan, Stefano, parla della partita di domani contro il Sassuolo in conferenza stampa. Reduce da un periodo negativo, il Milan ospiterà a San Siro il Sassuolo, nella sfida valida per la 20esima giornata del campionato di Serie A e in programma domani alle 12:30. Queste le parole dialla vigilia della partita contro il Sassuolo: Cosafare la squadra domani? «Abbiamo un’opportunità domani. Bisogna avere grande compattezza per voltare pagina.troppo a quello che potevamo fare credo non ci possa aiutare tanto domani. Siamo contenti di tornare a giocare davanti ai nostri tifosi; sono stati fonte di ispirazione contro la Lazio in uncosì pesante… Ora tocca a noi di avere le qualità per meritare il loro sostegno». La soluzione è nella testa? «Assolutamente si. ...